"خبر سيء" لريال مدريد قبل مواجهة سان جرمان

2019/09/16 | 19:37

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انضم البرازيلي مارسيلو إلى قائمة المصابين في صفوف ريال مدريد الإسباني الذي أعلن الاثنين إصابة ظهيره الأيسر في ظهره، ما يهدد مشاركته أمام

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