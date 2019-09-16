2019/09/16 | 19:39

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قيس سعيد ونبيل القرويّ يتصدران النتائج الأولية للانتخابات في تونس

الاثنين

16

أيلول

2019 :

07:15 pm

28

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تصدر الأكاديمي

المستقل قيس سعيد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وقالت الهيئة ان النتائج الأولية تشير إلى أن رجل الأعمال نبيل

القرويّ حل في المرتبة الثانية، بينما جاء مرشح حركة النهضة عبد

الفتاح مورو في المرتبة الثالثة يليه عبد الكريم الزبيدي .وفي أول

تعليق على نتائج الانتخابات اعتبر المرشح للرئاسة قيس سعيّد أنّ

"الشعب التونسيّ يؤكد مواصلة ثورته واحترام الديمقراطية".

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