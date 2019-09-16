2019/09/16 | 19:39

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بغداد تستضيف اجتماعا لقادة حرس الحدود في ايران والعراق

الاثنين

16

أيلول

2019 :

07:13 pm

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أعلن مساعد قائد حرس الحدود الإيراني للشؤون الاجتماعية العقيد أبو

القاسم خاتمي عقد الاجتماع الحدودي الثامن لقيادة حرس الحدود الايراني

والعراقي في بغداد. خاتمي اشار الى ان الاجتماع بدأ أعماله اعتبارا من الاثنين في بغداد

ويستمر لمدة اربعة أيام في سياق تعزيز التنسيقات بين قوات حرس الحدود

للبلدين ، مبينا ان اجتماع قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد

"قاسم رضائي" و قائد حرس الحدود العراقي الفریق الركن "حامد عبدالله

إبراهیم الحسیني" سيتناول توافد زوار أربعينية الإمام الحسين

"ع" وتنفيذ اتفاقية ضمان امن الحدود والبروتوكولات الموقعة بين

البلدين واتخاذ ستراتيجيات كفيلة بارتقاء مستوى الامن في الحدود

المشتركة كما سيناقش سبل تعزيز الخدمات وسلاسة حركة مرور الزوار.

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