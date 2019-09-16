وزير النقل يؤكد عزم وزاته تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/09/16 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، عزمه على تنفيذ البرنامج الحكومي، فيما أشار

إلى تطلع العراق للانضمام إلى طريق الحرير.

وذكر

مكتب لعيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير النقل

عقد، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨، لاستعراض اهم

بنود جدول اعمال اللجن، وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية الاسراع باجراءات انضمام

العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بفتح القروض للدول

الاعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد، على

طول طريق الحرير الجديد”.

وأشار

وزير النقل بحسب البيان، إلى أن “اللجنة اجتماعها الثالث بالتزامن مع زيارة

وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين الشعبية لغرض

اتمام وانجاز العديد من الفقرات والمواضيع المشتركة بين البلدين بما يعود بالنفع

على بلدنا”.

وأوضح

ان “الموقع الجغرافي للعراق يؤهله من ان يكون طريق لوصول البضائع الصينية الى

أوروبا عبر الحزام البحري الممتد من الموانئ الصينية والموانئ الأسيوية المطلة على

المحيط الهندي وبحر العرب ،والذي سيكون ميناء الفاو نقطة النهاية له، عوضاً عن

القنوات الملاحية الاخرى، فالعراق يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ووجود موانئه

في شمال الخليج العربي وحدوده الشمالية البرية مع الجارة تركيا تؤهله للوصل”.

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