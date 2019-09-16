2019/09/16 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن رئيس مجلس ادارة شركة جنرال الكترك جون رايس، اليوم الاثنين، عن اضافة 3000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الى العراق العام المقبل.وقال رايس في تصريح صحفي ان “الشركة في نقاشات مستمرة لدعم خارطة طريق وزارة الكهرباء ، من اجل امداد منظومة الطاقة الكهربائية العراقية ، ولدينا تفاهم كبير مع الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنرال الكترك تعلن اضافة 3000 ميكاواط من الكهرباء للعراق العام المقبل وكالة خطوة برس.

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