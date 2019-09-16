2019/09/16 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن تقاضي بعض الاشخاص “المسيطرين” على وزارة الكهرباء مبلغ 300 مليون دولار من عقد ابرمته الوزارة مع ائتلاف شركتي سيمنس – أوراسكوم قدره مليار و300 مليون دولار.وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “في اكبر فضيحة لوزارة الكهرباء تمت سرقة اكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تكشف عن سرقة المسؤولين في الكهرباء لـ300 مليون دولار من عقد قميته مليار و300 مليون دولار وكالة خطوة برس.

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