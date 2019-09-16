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خديجة الحربي "حامل خلف القضبان" في المعتقلات السعودية بسبب تغريدا

العالم الاسلامي السعودية

خديجة الحربي "حامل خلف القضبان" في المعتقلات السعودية بسبب تغريداتها

الاثنين 16 سبتمبر 2019 - 18:40

خديجة الحربي

حساب معتقلي الرأي في السعودية طالب سلطات ال سعود بالكشف عن مصير الكاتبة السعودية خديجة الحربي التي اعتقلتها السلطات وهي حامل في شهرها الاخير ، بتهمة كتابة بعض التغريدات، اعتبرتها السلطات مسيئة لها.

زوج خديجة الكاتب ثمر المرزوقي سبق زوجته الى السجن، الا انه ونظرا الى ان خديجة الحربي كانت حاملا في شهرها الثامن، وفي وقت لاحق شن النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاكات عديدة، طالبت بالإفراج عن خديجة وباقي المعتقلات السعوديات، منها هاشتاغ "ولادة في السجن" واخر "حامل خلف القضبان".

البعض انتقد الانحدار الاخلاقي لسلطات ال سعود ، الى اقل ما كانت عليه اخلاق العرب في الجاهلية ، ففي الجاهلية كانت هناك بعض المروءة ، وهي ما يفتقدها سجان خديجة الذي لم ينظر بعين الرأفة اليها وهي تضع مولودها خلف القضبان.

وكتب اخر معلقا:" الناشطة المعتقلة خديجة الحربي وضعت مولودها في سجون محمد بن سلمان؛ وبهذا عاقبت حكومة السعودية كائنين بشريين؛ من دون ذنب".

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