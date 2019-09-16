2019/09/16 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عمليات تزوير والقضاء يصدر قرارات بالقبض على 16 موظفا في دائرة تقاعد الانبار.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت “خطوة برس” ان “قاضي تحقيق قضايا النزاهة اصدر قرارات بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً منسوباً لهيئة التقاعد الوطنية في محافظة الأنبار على خلفية ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية: القضاء أصدر قرارات بالقبض على 16 موظفاً في دائرة تقاعد الأنبار وكالة خطوة برس.

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