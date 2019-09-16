2019/09/16 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

وجه وزير الداخلية ، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، القوات الامنية بعدم التهاون مع عصابات الجريمة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الياسري يوجه القوات الامنية في البصرة بعدم التهاون مع عصابات الجريمة المنظمة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الياسري يوجه القوات الامنية في البصرة بعدم التهاون مع عصابات الجريمة المنظمة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).