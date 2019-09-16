2019/09/16 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنّ إسرائيل مستعدة

لاحتمال تورطها في أي مواجهة أمريكية – إيرانية بعد الهجمات على منشأتي نفط

بالسعودية.

وأضاف

نتنياهو الطامح في إعادة انتخابه في الانتخابات العامة غدًا الثلاثاء، حين سئل عما

إذا كانت إيران قد تسعى لاستفزاز إسرائيل: ”إنني أهتم بأمننا على أساس 360 درجة،

وبوسعي أن أقول لكم إننا مستعدون جيدًا“.

ويعتبر

مراقبون الاعتداءات الإيرانية المتكررة، محاولات لحدوث مواجهة في الشرق الأوسط،

تقول إسرائيل إنها يمكن أن تكون معنية بها.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو للمواجهة عقب “هجوم أرامكو”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو للمواجهة عقب “هجوم أرامكو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).