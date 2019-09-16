نائب عن الحكمة يدعو لتفعيل قانون منحة طلبة الجامعات

2019/09/16 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة النائب علي الحميداوي الى تفعيل قانون منحة الطلبة الذي اقره البرلمان في دورات سابقة.وقال في بيان صحفي اليوم : دعماً للمسيرة العلمية وتشجيعا لطلبتنا الاعزاء بمواصلة الدراسة وعدم ترك المقاعد الدراسية وخاصة للطلبة من عوائل الدخل المحدود نجدد تأكيدنا على ضرورة تفعيل قانون منحة طلبة […]

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