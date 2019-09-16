2019/09/16 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري مع قائد حلف الناتو في العراق الجنرال داني فورتين اليوم الاثنين، سبل تطوير قدرات الجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يبحث مع قائد حلف الناتو في العراق سبل تطوير قدرات الجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يبحث مع قائد حلف الناتو في العراق سبل تطوير قدرات الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).