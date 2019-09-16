قصة “قرياقوس سقط” رجل مسيحي من بغديدا أعدمه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن لسان إبنه الذي جاء من لندن ليحكيها لكم

2019/09/16 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدمون سقط أبانا الذي في السموات، إِرحَم أبانا الذي في الأرضْ.اعزائي اعود اليكم بعد ان رَسَتْ افلاك الشجَنْ في مرافئ الافئدة، و جفّتْ مآقي العيون من دموع الشجون.رحل أبي الى الحياة الابدية بذات الهدوء الذي عَهَدَهُ في حياته الأرضية.ربما لم يكن هناك شخص ما من حوله ساعة رحيله، لكنه لم يكن …

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