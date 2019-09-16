وزير الخارجيّة يتدارس مع مسؤول هنديّ سُبُل تعزيز التعاون الستراتيجيّ بين البلدين

2019/09/16 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع ف.موراليدهاران وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة الهنديّ.

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