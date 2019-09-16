السوداني : بانتظار وجهة نظر الحكومة بشأن تشريع قانون الضمان لصحي

2019/09/16 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة للدولة والمجتمع، وهو الأساس في إصلاح النظام الصحي في العراق بما يؤمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وعدالة.

وقال السوداني في مداخلته في مجلس النواب، ونقلها مكتبه الاعلامي، وتابعته "الغد برس"، ان "وزارة التخطيط يوم امس أعلنت عن مؤشرات الفقر التي بلغت اكثر من ٢٠٪؜ والبطالة التي بلغت ١٤٪؜ مايعني وجود نحو ثمانية ملايين مواطن دون خط الفقر، وهذا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار".

وبين السوداني، ان "هنالك استثناء لبدلات الاشتراك في مشروع هذا القانون، لكن يهمنا ان نتأكد من نوع الخدمة وحجم التغطية للبطاقة الصحية التي سوف تمنح للفقراء".

واشار الى ان "فلسفة القانون تعتمد على مبلغ اشتراك يدفع بأسعار متباينة، وتبعا لهذه الأسعار تكون نوعية الخدمة"، منبها على "اعفاء الأسر ممن هم دون خط الفقر والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من دفع الاشتراك مع وجوب معرفة نوع الخدمة المقدمة لهم".

وشدد على "تأمين خدمات صحية بافضل المستويات للطبقات الفقيرة، لانها هي من يحتاج هذه الخدمات قبل فئات المجتمع الأخرى".

واستدرك السوداني ان "مشروع هذا القانون لم يبين وجهه نظر الحكومة، على الرغم من انها مهمة جدا ويجب الاطلاع عليها من خلال وزارة الصحة كونها تؤسس الى نظام صحي يمتد سنوات و سيحدد الأسعار والأدوية والنفقات والأقساط".

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