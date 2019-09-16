2019/09/16 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ رشا عباس

تنظم لجنة العمل التطوعي في دار ثقافة الاطفال و بالتعاون مع مؤسسة دار الامان لرعاية الايتام اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي للطفل ، احتفالاً بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تحت شعار "لان الطفولة ...



مستقبلنا ".

وقال المدير العام لدار ثقافة الاطفال الدكتور نوفل ابو رغيف :" ان الدار بكل كوادرها حريصة على التواصل مع الاطفال من خلال الفعاليات التي تنمي الذائقة المعرفية والثقافية لديهم برغم انعدام الميزانية اللازمة لهكذا نشاطات مؤكداً السعي المتواصل والعمل الجاد على تجاوز العقبات بما يحقق اهداف الدار في تحقيق حضور ثقافي وتربوي وتأهيل معرفي ونفسي يليق بأطفال

العراق.

من جانبها اوضحت انتصار خزعل رئيسة لجنة العمل التطوعي في الدار ان اللجنة تعمل بشكل دؤوب لتنظيم الفعاليات والقيام بأنشطة تدخل الفرح والبهجة الى نفوس الاطفال وتنمي قدراتهم المعرفية والفنية من دون الاعتماد على ميزانية الدار التي هي تكاد تكون معدومة .

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