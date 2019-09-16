2019/09/16 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، على إستقالة وزير الصحة والبيئة، علا الدين العلوان.

وقال الوزير الحكيم في تغريدة له على تويتر: "أن استقالة الوزير علاء العلوان وزير الصحة تحت ضغط من الفاسدين حققت لهم مكسبا وقتيا لا غير وعلينا جميعا اذا اردنا ان نبني دولة المؤسسات التصدي للابتزاز والضغط و تتحمل الكتل السياسية وزعمائها مسؤولية كبيرة".وأضاف إن "مشاركة العلوان في اجتماعات مجلس الوزراء واضافاته النوعية مهمة وأساسية".انتهىوكان وزير الصحة علاء الدين العلوان قدم أمس الأحد، إستقالته من منصبه، هي الثالثة له.وأعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة الجبوري، اليوم الأثنين عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة العلوان، مبينا أنه قام بمنحه إجازة مفتوحة بدلا عن استقالته".وكلف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم لجنة الصحة والبيئة النيابية بتقديم تقرير مفصل عن أسباب استقالة وزير الصحة على ان يعرض التقرير خلال جلسات الأسبوع المقبل.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يعلق على إستقالة وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يعلق على إستقالة وزير الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).