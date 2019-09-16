نتائج اليوم الأول من إرادة النصر الخامسة

2019/09/16 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.

وتهدف العملية لتفتيش صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود العراقية – السعودية، فضلا عن تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات {النجف وكربلاء وبغداد وديالى والانبار}.وتشارك في العملية قطعات الحشد الشعبي، وتشمل، الألوية {٢ و ٨ و ١١ و١٣، ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٦ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧}، وقوة من العتبة العلوية مع فوج عاشوراء، بالتعاون والتنسيق مع الجيش والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية.كما شاركت معاونيات ومديريات {اللوجستي، والاستخبارات ، والعمليات، والحركات ، ومقاتلة الدروع، ومكافحة المتفجرات، والهندسة العسكرية، والطبابة ، والاتصالات، والإعلام والتوجيه العقائدي}.أما النتائج المتحققة، فكانت كالآتي:1 - حققت القطعات التابعة لعمليات الفرات الاوسط للحشد وهي ألوية 2 و 8 و 11 وقوة من العتبة العلوية مع فوج عاشوراء وباسناد من قبل مدفعية الحشد ولواء المغاوير أفواج طوارئ بابل التقدم في الطريق الصحراوي بمنطقة جرف النصر جنوب بغداد، حيث انهت تفتيش {٣٠ كم} في عدة محاور.2- اللواءان ٤٦ و٤٧ بالحشد الشعبي بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة تقدما باتجاه صحراء الرزازة ضمن حدود محافظة بابل وتمكنا من مسح وتطهير الصحراء بعمق ٣٥ كم وبخط عرضي بمساحة ٢٠كم.3- اللواء 26 بالحشد الشعبي مع قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي ومديرية امن كربلاء وتحديدا من ناحية النخيب باتجاه الشمال الغربي لبحيرة الرزازة، قطع اكثر من 17 كم من مساحة الواجب الموكل له في عمق الصحراء.انتهى

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