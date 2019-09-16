2019/09/16 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

نفذت قيادة الفرقة الخامسة في الجيش العراقي ممثلة بالفوج الثاني لواء 20 و بالتعاون مع مديرية استخبارات و مكافحة ارهاب ديالى ،اليوم الاثنين،

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