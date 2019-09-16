مصدر أمني: اصابة 7 مدنيين بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد

2019/09/16 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة 7 مدنيين بانفجار عبوات ناسفة في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة على

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