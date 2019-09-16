2019/09/16 | 20:41

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"العتبة الحسينية تواجه داعش والافكار المنحرفة

تتواصلُ إدارة مهرجان النهج السينمائي الذي تنظمه مجموعة قنوات كربلاء

الفضائية، باستقبال المشاركات الخاصة بنسخته السادسة، والتي ابتدأت

منذ الأول من أيلول الجاري وتستمر حتى يوم 30 كانون الثاني 2020

لاستقطاب أفلام العرض الأول من إنتاج العام الجديد.وقال مدير المهرجان المخرج السينمائي حسنين الهاني في حديث ، أن

"المهرجان يسعى لاستقطاب المخرجين وصناع الأفلام والمنتجين والشركات

للمشاركة في مسابقاته الأربع وهي (الفلم الروائي، أفلام الرسوم

المتحركة، الفلم العراقي، الفلم الوثائقي) وأُضيف لها في النسخة

الجديدة أفلام الموبايل.وأكد الهاني أن "مهرجان النهج سيكون الأوّل كما عهده الجمهور في

المهرجانات السينمائية العراقية والعربية والإقليمية" مضيفاً ان

"جوائز المهرجان محفّز كبير للمشاركة".وأضاف أن "الإدارة قامت بتشكيل لجنة الفرز الفكري والشرعي التي تختار

الأفلام وفق الضوابط التي وضعها المهرجان وتتضمن الفكر الحسيني وحقوق

الإنسان والنزاهة والإصلاح؛ لما لهذه المحاور من بعد إيجابي في تصحيح

مسار المجتمع العراقي لاسيما بعد الحرب التي قادها أبطالنا من مختلف

الصنوف الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية، وأصبح علينا الآن مواجهة

هذا التنظيم التكفيري والإرهابي بسلاح الفكر والثقافة".وتابع "كلنا أمل وثقة بمخرجينا المبدعين في مختلف أنحاء العراق

والعالم العربي والأجنبي، وسوف تكون هذه الدورة من المهرجان أكثر

تميزاً وتألقاً ونجاحاً كسابقاتها".

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