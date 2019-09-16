اعتقال خلية بتهمة سرقة الآثار في السليمانية

2019/09/16 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ السليمانية

اعلنت

شرطة محافظة السليمانية، اعتقال عدد من المتهمين ثلاثة منهم بتهمة سرقة الاثار

والاخرين قسم منهم متهمين بالسرقة والقتل.

وقال

سركوت احمد مدير الاعلام والعلاقات في شرطة السليمانية خلال مؤتمر صحفي

“تلقينا معلومات يوم 9 ايلول بان كرديا في مدينة السليمانية ارسل مقاطع فيديو

لشخص ايراني بان لديه قطعة اثرية لمشاهدتها وادخالها الى دولة اخرى”.

واضاف،

ان “الشخص الايراني استاجر ثلاثة متهمين ودفع لكل واحد منه 5 آلاف دولار

لمساعدته في اخراج القطعة الاثرية وتم اعتقال المتهمين في موقع الحادث”.

واوضح،

ان”جميع المتهمين لدى قوات شرطة السليمانية وهم الان مسجونين بناء على امر

قاضي التحقيق ووفق المادة 63 من قانون الاثار”.

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