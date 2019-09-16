اول تعليق من وزير الخارجية محمد الحكيم حول زميله وزير الصحة المستقيل : على الكتل السياسية وقف الفاسدين!

2019/09/16 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق علق وزير الخارجية محمد علي الحكيم على استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان قائلا إنها تحققت تحت ضغط من الفاسدين لكنها مكسبا وقتيا لا أكثر.ونشر الحكيم تغريدة على حسابه في “تويتر”، حمل فيها زعماء الكتل السياسية مسؤولية التصدي للابتزاز والضغط الذي يمارس على الوزراء لعرقلة عملهم، مضيفا أن طروحات الوزير العلوان […]

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