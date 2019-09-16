2019/09/16 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية، مؤكدة وفاته أثناء محاولة تقديم الإسعافات الأولية له.وأوضح قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو، في حديثه إلى الصحفيين، أن “الشرطة تلقت بلاغا يفيد بتواجد رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الأمريكية تقتل رجلا مسلحا بجانب مدرسة ابتدائية وكالة خطوة برس.

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