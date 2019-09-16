2019/09/16 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة السليمانية، اعتقال عدد من المتهمين، ثلاثة منهم بتهمة سرقة الاثار والاخرين قسم منهم متهمين بالسرقة والقتل.وقال النقيب سركوت احمد مدير الاعلام والعلاقات في شرطة السليمانية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “تلقينا معلومات يوم 9 ايلول بان كرديا في مدينة السليمانية ارسل مقاطع فيديو لشخص ايراني بان لديه قطعة اثرية لمشاهدتها وإدخالها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خلية خططت لسرقة وتهريب آثار في السليمانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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