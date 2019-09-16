جرحى بثلاثة انفجارات في بغداد

2019/09/16 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عدة اشخاص مساء اليوم الاثنين بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في العاصمة بغداد.وقال مصدر امني ان شخصين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بحي الاعلام ببغداد، اعقبها انفجار ممثل في الشرطة الرابعة واصاب شخصان.واضاف ان تفجيرا ثالثاً بعبوة ناسفة وقع في حي الشعب مما ادى الى اصابة شخص بجروح.

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