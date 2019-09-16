الكيان الصهيوني يسعى لفرض السيادة الإسرائيلية في الخليل بعد الأغوار

2019/09/16 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح نتنياهو، يأتي بعد إعلانه الأسبوع الماضي، تعهده بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.وبهذا التصريح الذي جاء في حديث أدلى به لإذاعة جيش الإحتلال، ذهب نتنياهو أبعد مما فعل قبل 11 يوما، عندما زار الخليل، ووعد بأن المدينة "لن تكون خالية من اليهود" وأنهم سيبقون فيها "إلى الأبد".انتهى.

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