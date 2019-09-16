اصابة 5 مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبي العاصمة بغداد

2019/09/16 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقتي حي الاعلام والشرطة الرابعة انفجرتا اليوم، ما ادى الى اصابة خمسة مدنيين بجروح".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات امنية وصلت الى مكاني الحادثين ونقلتا المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

انتهى .ا.ع

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