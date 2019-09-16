2019/09/16 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
” سياسيون ” بلا حياء !!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
كمال حسين العبيدي…
يعتقد البعض بان التاريخ عبئا لأنه لا يرحم او يجامل عندما يتعلق الأمر بإتباع ممارسات وتسجي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
” سياسيون ” بلا حياء !!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ” سياسيون ” بلا حياء !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).