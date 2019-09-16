2019/09/16 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.



كمال حسين العبيدي…

يعتقد البعض بان التاريخ عبئا لأنه لا يرحم او يجامل عندما يتعلق الأمر بإتباع ممارسات وتسجي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ” سياسيون ” بلا حياء !!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ” سياسيون ” بلا حياء !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).