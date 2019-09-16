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شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر ... الكتل السياسية تضغط وعبد المهدي يلتزم الصمت


شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر ... الكتل السياسية تضغط وعبد المهدي يلتزم الصمت
2019/09/16 | 21:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ZJMCuvm1mQs

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