الحكيم : “استقالة” العلوان جاءت تحت ضغوط الفاسدين

2019/09/16 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أعلن وزير الخارجية محمد الحكيم ،اليوم الاثنين، موقفه من استقالة وزير الصحة علاء العلوان ، مبينا انها جاءت تحت ضغط من الفاسدين.وقال الحكيم في تغريدة على “تويتر” تابعته /SNG/، ان”استقالة الوزير علاء العلوان وزير الصحة تحت ضغط من الفاسدين حققت لهم مكسبا وقتيا لا غير وعلينا جميعا اذا اردنا ان نبني دولة ...

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