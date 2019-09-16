2019/09/16 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضو مجلس النواب آلا طالباني أنه لا بد من وجود أسباب لاستقالة وزير الصحة علاء العلوان، كاشفة عن توجه برلماني للتحقيق فيها.

وقالت طالباني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "ثقافة الاستقالة غريبة في حكوماتنا وهذا الامر يحسب للوزير واعلانه بأنه غير قادر على تكملة المسير في وزارة الصحة وهذا لا يعني انه غير قادر على قيادة الوزارة".واضافت: "حتما هناك أسباب للاستقالة وهناك نواب قاموا بجمع تواقيع وقدموا طلبا الى رئيس البرلمان للتحقيق في موضوع وهل فعلا تعرض الوزير الى ضغوطات؟ ومن هم الجهات؟".وكلف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم لجنة الصحة والبيئة النيابية بتقديم تقرير مفصل عن أسباب استقالة وزير الصحة على ان يعرض التقرير خلال جلسات الأسبوع المقبل.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني: ضغوطات دفعت العلوان للإستقالة والبرلمان يحقق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني: ضغوطات دفعت العلوان للإستقالة والبرلمان يحقق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).