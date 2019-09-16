2019/09/16 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف النائب عن تحالف البناء، فاضل عبد شنين الفتلاوي، اليوم الإثنين، عن توجه نيابي لإستضافة وزير الموارد المائية، جمال العادلي، لمناقشة ملف المياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف وزير الموارد المائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف وزير الموارد المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).