2019/09/16 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ خطوات منفردة في شمال شرقي سوريا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تسمح بوجود ممرات إرهابية على حدودها، مؤكدا أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: سنقوم بخطوات إن لم نتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين وكالة خطوة برس.

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