2019/09/16 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجم ريال مدريد يتعافى من الإصابة

الاثنين

16

أيلول

2019 :

08:52 pm

44

عاد قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، إلى مران الفريق ليثبت

تعافيه من الآلام التي عانى منها بمواجهة ليفانتي في الليجا.ويستعد الملكي لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في

مستهل مشوار الفريقين في دوري الأبطال.وعاد راموس للمران الجماعي رغم أنه لن يشارك في المباراة بسبب عقوبة

الإيقاف.ولم يشارك راموس في مران الأحد تفاديا لأي مضاعفات لكنه تدرب اليوم

بصورة طبيعية، وظهر بشكل يوضح جاهزيته للمشاركة في مواجهة الأحد

المقبل، أمام إشبيلية بالليجا.ويغيب عن الريال في مواجهة باريس سان جيرمان كل من لوكا مودريتش

وإيسكو ألاركون وفيدي فالفيردي وماركو أسينسيو للإصابة، وراموس وناتشو

فيرناندز للإيقاف.ويعد كل من إيسكو وفالفيردي أقرب اللاعبين للعودة للمران الجماعي إذ

ينهيان المنعطف الأخير من برنامج التعافي.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ريال مدريد يتعافى من الإصابة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم ريال مدريد يتعافى من الإصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).