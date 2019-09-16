الحكيم: استقالة وزير الصحة حققت للفاسدين مكسباً وقتياً

2019/09/16 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

علق

وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، على الاستقالة التي تقدم بها زميله وزير

الصحة علاء العلوان.

وقال

الحكيم في تغريدة على تويتر ان”استقالة الوزير علاء العلوان وزير الصحة تحت

ضغط من الفاسدين حققت لهم مكسبا وقتيا لا غير وعلينا جميعا اذا اردنا ان نبني دولة

المؤسسات التصدي للابتزاز والضغط و تتحمل الكتل السياسية وزعمائها مسؤولية

كبيرة”.

واضاف،

ان”مشاركة العلوان في اجتماعات مجلس الوزراء واضافاته النوعية مهمة

وأساسية”.

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