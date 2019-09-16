اصابة 7 مدنيين بانفجار ثلاث عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من بغداد

2019/09/16 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أفاد

مصدر أمني، الاثنين، بإصابة 7 مدنيين بانفجار عبوات ناسفة في عدد من مناطق العاصمة

بغداد.

وقال

المصدر إن “عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق، انفجرت اليوم، في منطقة الشعب

شمالي العاصمة بغداد”.



وأضاف أن “تفجير العبوة أسفر عن إصابة مدنيين

اثنين بجروح مختلفة”.

وأضاف،

بأن خمسة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي الشرطة الرابعة وحي

الاعلام جنوبي بغداد.

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