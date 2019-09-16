2019/09/16 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع جينين هينيس الممثل الخاصّ للأمين للأمم المتحدة المُستجدّات على الساحة العراقـيّة، ودور الأمم المتحدة في الظرف الراهن.واشاد الحكيم / حسب بيان للوزارة / بما قدّمته هينيس من دعم إلى العراق، ودورها في تعزيز أواصر العلاقة مع الأمم المتحدة، ومدى ثقة الحكومة بأداء هذه البعثة الأمميّة في مُواصَلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلقائه الممثلة الاممية في العراق..وزير الخارجية يشيد بدور الامم المتحدة في اعادة الاستقرار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلقائه الممثلة الاممية في العراق..وزير الخارجية يشيد بدور الامم المتحدة في اعادة الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).