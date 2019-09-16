شرطة ذي قار تعتقل 28 متهما وضبط اسلحة على خلفية نزاع عشائري

2019/09/16 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قيادة شرطة ذي قار، الاثنين، القبض على 28 متهما وضبط اسلحة واعتدة على خلفية نزاع عشائري شمال المحافظة.

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