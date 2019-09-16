تسجيل جديد للبغدادي: عمليات التنظيم تتم على قدم وساق

2019/09/16 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.

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