2019/09/16 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، عن العثور على عبوة ناسفة وقنابر هاون ومساطر تفجير في قرية بقضاء الحويجة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكان ٥ لتر وقنابر هاون ١٢٠ ملم عدد ٤ ومساطر تفجير عدد٢

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على عبوة ناسفة وقنابر هاون ومساطر تفجير في قرية بالحويجة وكالة خطوة برس.

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