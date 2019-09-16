الأردن يدين تصريحات نتنياهو حول نيته بسط السيادة على الخليل

2019/09/16 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الاردنية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط سيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الخليل وعلى ما يسمى مستوطنة “كريات أربع” .وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة في تصريح صحفي مساء اليوم أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.وطالب المجتمع الدولي […]

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