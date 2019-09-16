2019/09/16 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رؤساء تركيا رجب طيب اردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وايران حسن روحاني اهمية التوصل الى تسوية نهائية لللازمة السورية خلال اجتماعهم في العاصمة التركية انقرة.وقال بوتين : أود أن أعبر عن الثقة في أن محادثاتنا ستكون بناءة وأن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها ستهيئ الأجواء لحل نهائي للأزمة في سوريا ولإعادة السلام والأمن إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلقائهم في انقرة..اردوغان وبوتين وروحاني يؤكدون اهمية انهاء الازمة السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلقائهم في انقرة..اردوغان وبوتين وروحاني يؤكدون اهمية انهاء الازمة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).