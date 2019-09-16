‎وصول مسؤول هندي كبير الى اربيل

2019/09/16 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء الاثنين، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيرمافالي مورالي دهاران، ومن المقرر ان يلتقي كبار المسؤولين في الاقليم.وتم استقبال المسؤول الهندي من قبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي.

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