2019/09/16 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي لفته سعيد ينطلق عنوان مجموعة الشاعر محمد الشحات من كونه إشارة كبرى عالية جدا يروم من خلال الدخول الى عوامل نصوصه الشعرية ..فالعنوان ( سيأتي من بلد بعيد ) لا يمكن الاعتماد عليه على انه البوابة الأولى دون المرور بالإهداء الذي يرتبط بآصرة المكوث الاول للفعل التأويلي ومستواه الدلالي كونه يفضح المرامي المهمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغنائية الذاتية في مجموعة (سيأتي من بعيد)) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغنائية الذاتية في مجموعة (سيأتي من بعيد)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).