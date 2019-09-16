2019/09/16 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنت أسأل نفسي باستمرار لماذا نجحت النخبة العربية في النصف الأول من القرن العشرين وفشلت في النصف الثاني منه، ولماذا أدت رسالتها على أتم وجه في حقبة ما، ثم توقفت بعد ذلك بوقت قصير؟ في الأصل يوم ولدوا، لم تكن هناك بلاد عربية على خارطة العالم.تمكن هؤلاء من استعادتها بعد قرون من الانزواء خلف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجرد رأي!) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجرد رأي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).