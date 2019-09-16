البرلمان يستانف جلساته غدا بالتصويت على مشروعي قانونين ورفع الحصانة عن نائب

2019/09/16 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستانف مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلساته من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية بالتصويت على مشروعي قانونين ورفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان : الجلسة تتضمن التصويت على مشروع قانون اتفاقية بين العراق والصليب الاحمر الدولي وقانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي المرقم 76 لسنة 2012 ورفع الحصانة […]

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