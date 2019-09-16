2019/09/16 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر ثلاثة إسلامات ..الديني والمذهبي مقابل القومي (5)جعفر المظفر بالنسبة لي سأبدأ من السؤال التالي, ألا يكون من الطبيعي ان تؤدي وحدة الرمزين (الديني والقومي) على جانب معين إلى إنتاج حالة أفضل مما تنتجه على جانب مقابل تعوزه بشدة هذه الوحدة, فكيف يكون إفتراض الأمر حين نجد هذه الرموز في الغالب وهي متخاصمة ومتعاركة نتيجة لتناقضها الحضاري والسياسي.لدخول مباشر على الإجابة, التي ستبسط بدورها ت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جعفر المظفر - ثلاثة إسلامات .. الديني والمذهبي مقابل القومي (5)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جعفر المظفر - ثلاثة إسلامات .. الديني والمذهبي مقابل القومي (5)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).