جواد بشارة - الحلقة الثانية من لغز الثقوب السوداء في الكون المرئي والكون اللامرئي

2019/09/16 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة الحلقة الثانية من لغز الثقوب السوداء في الكون المرئي والكون اللامرئيلغز الثقوب السوداء في الكون المرئي والكون اللامرئي – 2- د.جواد بشارةفي فجر الكون المرئي، وفي الجزء الأول من مليار من الثانية الأولى بعد الانفجار العظيم وتحت درجة حرارة تجاوزت العشرة آلاف مليار درجة مئوية، حيث تنبث وتتبخر الكواركات التي ستشكل فيما بعد الذرات الأولية للمادة، وبالتوافق مع التقلبات والتخلخلات وال......

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