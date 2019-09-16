جرحى بانفجار رابع ببغداد ودوي صوت

2019/09/16 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط جرحى بانفجار عبوة ناسفة هي الرابعة مساء الاثنين ببغداد.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح لدى انفجار عبوة ناسفة في منطقة باب الشيخ وسط بغداد.وفي هذه الاثناء سمع دوي انفجار بمحيط منطقة حي الخضراء ببغداد من دون معرفة تفاصيل اكثر.وسبق ان اصيب خمسة اشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في احياء الشعب والاعلام والشرطة الرابعة في العاصمة بغداد.

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